GF Vip | l’eliminato e i nominati della puntata di ieri sera

(Di martedì 5 gennaio 2021) La trentunesimadel GF Vip 5, andata in onda4 gennaio 2021, ha riservato ai concorrenti e al pubblico a casa grandi colpi di scena. Uno dei Vip ha dovuto lasciare tempestivamente il gioco. Poco dopo ha raggiunto lo studio, dove ad accoglierlo ha trovato Alfonso Signorini e i due opinionisti Pupo e Antonella Elia. Scopriamo qualche dettaglio in più su quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda. GF Vip, riassunto4 gennaio 2021: eliminato Giacomo Urtis Quella andata in onda, per Giacomo Urtis, è stata unaricca di sorprese. Il noto chirurgo delle star ha avuto modo di incontrare sua mamma e suo papà che hanno raggiunto la casa per dargli il loro sostegno. Nessuno si aspettava però che da lì a poco l’avventura da gieffino di ...