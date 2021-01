Eriksen, "mercato tiepido". Nodo ingaggio, l'Inter si aggrappa a una voce: l'ultima suggestiva ipotesi (Di martedì 5 gennaio 2021) Se l'Inter vuole comprare, deve prima vendere. E per fare cassa l'uomo chiave resta Christian Eriksen, il trequartista danese arrivato da star un anno fa dal Tottenham e mai entrato però nelle grazie di Antonio Conte. Per lui però il mercato "resta tiepido", per dirla con le parole della Gazzetta dello Sport, secondo cui sulle sue tracce ci sarebbero Ajax e Wolverhampton. Solo sondaggi, però, nessuna trattativa concreta anche se i Lancieri di Amsterdam sarebbero una ipotesi suggestiva: proprio coi biancorossi Eriksen si riverò giovanissimo al grande calcio europeo, prima di spiccare il volo direzione Londra. Per l'Inter cederlo sarebbe ossigeno puro, liberando il monte-ingaggi di Suning di 7,5 milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Se l'vuole comprare, deve prima vendere. E per fare cassa l'uomo chiave resta Christian, il trequartista danese arrivato da star un anno fa dal Tottenham e mai entrato però nelle grazie di Antonio Conte. Per lui però il"resta", per dirla con le parole della Gazzetta dello Sport, secondo cui sulle sue tracce ci sarebbero Ajax e Wolverhampton. Solo sondaggi, però, nessuna trattativa concreta anche se i Lancieri di Amsterdam sarebbero una: proprio coi biancorossisi riverò giovanissimo al grande calcio europeo, prima di spiccare il volo direzione Londra. Per l'cederlo sarebbe ossigeno puro, liberando il monte-ingaggi di Suning di 7,5 milioni di euro.

Continua a essere incerto il futuro di Christian Eriksen. Il giocatore dell’ Inter è pronto a partire in questo mercato di gennaio ma ancora tutto tace per quanto riguarda un suo possibile trasferimen ...

