Epifania a Napoli, non si ferma la solidarietà: arriva la “calza sospesa” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si ferma la solidarietà a Napoli. Al mercato di Campagna Amica a Fuorigrotta arriva la “calza sospesa” di Coldiretti. Prodotti a chilometro zero, come dolci agrumi e marmellate, potranno essere lasciati dai cittadini nelle apposite calze poste all’ingresso del mercato coperto di in via Guidetti 72 al parco San Paolo. “I prodotti raccolti – fa sapere Coldiretti Napoli – saranno donati ad un’associazione benefica che si occupa dei ragazzi dei quartieri disagiati della metropoli”. L’iniziativa “rientra nell’impegno che gli agricoltori di Coldiretti stanno portando avanti da dicembre a favore delle fasce sociali colpite duramente dalla crisi generata dal covid-19, che ha già visto la distribuzione di oltre 30 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non sila. Al mercato di Campagna Amica a Fuorigrottala “” di Coldiretti. Prodotti a chilometro zero, come dolci agrumi e marmellate, potranno essere lasciati dai cittadini nelle apposite calze poste all’ingresso del mercato coperto di in via Guidetti 72 al parco San Paolo. “I prodotti raccolti – fa sapere Coldiretti– saranno donati ad un’associazione benefica che si occupa dei ragazzi dei quartieri disagiati della metropoli”. L’iniziativa “rientra nell’impegno che gli agricoltori di Coldiretti stanno portando avanti da dicembre a favore delle fasce sociali colpite duramente dalla crisi generata dal covid-19, che ha già visto la distribuzione di oltre 30 ...

