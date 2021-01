Ciclismo | fiocco azzurro in casa Van Aert | è nato il piccolo Georges!

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) “GEORGES. que d’amour. 4/01/21“, con queste poche ma essenziali parole piene di affetto, Wout Vanha annunciato la nascita del suo primogenito Georges; frutto dell’amore che lo lega alla moglie Sarah, con cui è convolato a nozze il 5 luglio 2018. Mesi intensi e pieni di soddisfazioni sia sulla bici che nella vita privata per il fenomeno belga della Jumbo-Visma, reduce da un 2020 stellare. Il ventiseienne infatti, ha vissuto una stagione davvero da incorniciare dove spiccano su tutto le vittorie alla Strade Bianche e alla Milano-Sanremo, seguite dalla conquista del titolo nazionale a cronometro e una tappa al Tour de France. Per non parlare poi delle due medaglie d’argento conquistate al Mondiale di Imola prima a cronometro e poi nella prova in linea, e del secondo posto ottenuto al Giro delle Fiandre dietro all’acerrimo rivale Mathieu Van der Poel. Attualmente ...