Chiara Ferragni dal lusso agli insegnamenti: “Dovete farlo” (Di martedì 5 gennaio 2021) Chiara Ferragni tramite il suo profilo Instagram è sempre attenta a lanciare i giusti messaggi. Questa volta ci parla di una cosa importantissima. Chiara Ferragni (Instagram)Chiara Ferragni ,ormai lo sappiamo, riesce ad attirare l’attenzione su di se come pochi altri personaggi. La sua fama ha raggiunto ormai livelli che qualche anno fa sembravano impensabili, rivoluzionando il mondo dei social e della moda. A testimonianza di quanto il suo nome riesca sempre a fare scalpore ci sono le varie notizie legate alla sua gravidanza. Se dovessimo scegliere la più divertente sicuramente sceglieremmo i tanti momenti insieme a Fedez in cui il cantante proponeva nomi indicibili per la nascitura, tra i più quotati Gennara. Purtroppo però la notorietà non porta con se solo le ... Leggi su kronic (Di martedì 5 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram è sempre attenta a lanciare i giusti messaggi. Questa volta ci parla di una cosa importantissima.(Instagram),ormai lo sappiamo, riesce ad attirare l’attenzione su di se come pochi altri personaggi. La sua fama ha raggiunto ormai livelli che qualche anno fa sembravano impensabili, rivoluzionando il mondo dei social e della moda. A testimonianza di quanto il suo nome riesca sempre a fare scalpore ci sono le varie notizie legate alla sua gravidanza. Se dovessimo scegliere la più divertente sicuramente sceglieremmo i tanti momenti insieme a Fedez in cui il cantante proponeva nomi indicibili per la nascitura, tra i più quotati Gennara. Purtroppo però la notorietà non porta con se solo le ...

megumishibasaki : RT @vogue_italia: Si può essere favolose anche in tuta. Vero @ChiaraFerragni? - CiliesaVale : @monikigai Yes sfrutterò il mio potere da chiara ferragni veneta ???? per aiutarti?? - RVallesina : Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) - _WolfyChan_ : RT @minikiguk: immaginate se fedez e chiara ferragni lo vedessero - angy_tomlison : RT @xonedkeviiinx: Perché ami Chiara Ferragni? : -