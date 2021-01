(Di martedì 5 gennaio 2021) con il featuring di Ariete: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali “” (https://lnk.to/GEjce2cg) featuring Ariete è ildi Sir, cantante e produttore musicale che si è fatto notare in “Bloody Bars – Locked”, brano contenuto in “BV3”, il recente album di Slait,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

nathankbbr : o mio dio aries things di nuovo dto morendo -

Ultime Notizie dalla rete : Aries nuovo

Corriere Nazionale

“Aries” è il nuovo singolo di Sir Prodige con il featuring di Ariete: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Aries” (https://lnk.to/GEjce2cg) featuring Ariete è il nuovo singolo d ...

Non c’è due senza tre, trasporti speciali ancora ko. Si prova con il Bilton

Nuove grane per il servizio trasporto rifiuti isolani. L’ “Aries Tide“ è anch’essa in avaria Dopo la “Giuseppina I“ di Traspemar. Anche la nave d ...