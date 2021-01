Anestesia, perché con la musica è meglio “addormentarsi” (Di martedì 5 gennaio 2021) Che le sette note siano uno strumento fondamentale per influire sull’animo delle persone, rendendole magari più calme o contribuendo a dare loro una sferzata d’energia (dipende ovviamente dai ritmi e dagli stili musicali) è ormai risaputo. E la scienza ha dimostrato anche che con la “meditazione” indotta dalla musica si possono modificare reazioni fisiche autonome, quindi non controllate dalla volontà, come il ritmo cardiaco o la respirazione. ora però alla musica bisogna attribuire una dote in più. Per chi è sottoposto ad Anestesia generale l’ascolto di sinfonie o canzoni potrebbe influire sul dolore e sulla necessità di impiegare farmaci per il dolore dopo un intervento. A dirlo è una ricerca condotta in Germania, pubblicata su British Medical Journal. L’intervento a ritmo di musica Prima di tutto, ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021) Che le sette note siano uno strumento fondamentale per influire sull’animo delle persone, rendendole magari più calme o contribuendo a dare loro una sferzata d’energia (dipende ovviamente dai ritmi e dagli stilili) è ormai risaputo. E la scienza ha dimostrato anche che con la “meditazione” indotta dallasi possono modificare reazioni fisiche autonome, quindi non controllate dalla volontà, come il ritmo cardiaco o la respirazione. ora però allabisogna attribuire una dote in più. Per chi è sottoposto adgenerale l’ascolto di sinfonie o canzoni potrebbe influire sul dolore e sulla necessità di impiegare farmaci per il dolore dopo un intervento. A dirlo è una ricerca condotta in Germania, pubblicata su British Medical Journal. L’intervento a ritmo diPrima di tutto, ...

