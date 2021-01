Zaia: “Didattica a Distanza per Tutto Gennaio in Veneto” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Luca Zaia, governatore del Veneto, ha dichiarato che ci farà Didattica a Distanza fino al 31 di Gennaio. A quanto pare anche la Regione Veneto non farà riprendere le lezioni in presenza della scuola superiore per il mese di Gennaio. Ecco perchè il Governatore ha già firmato un’ordinanza: “Non ci sembra prudente – ha affermato Leggi su youreduaction (Di lunedì 4 gennaio 2021) Luca, governatore del, ha dichiarato che ci faràfino al 31 di. A quanto pare anche la Regionenon farà riprendere le lezioni in presenza della scuola superiore per il mese di. Ecco perchè il Governatore ha già firmato un’ordinanza: “Non ci sembra prudente – ha affermato

