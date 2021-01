Vaccino anti-Covid, in Umbria somministrato un quarto delle dosi: tutti i numeri (Di lunedì 4 gennaio 2021) Coronavirus, lunedì 4 gennaio in 'zona arancione': cosa si può fare e cosa è vietato 4 gennaio 2021 Coronavirus in Umbria, la mappa al 3 gennaio: tutti i dati comune per comune 3 gennaio 2021 VIDEO ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) Coronavirus, lunedì 4 gennaio in 'zona arancione': cosa si può fare e cosa è vietato 4 gennaio 2021 Coronavirus in, la mappa al 3 gennaio:i dati comune per comune 3 gennaio 2021 VIDEO ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo superato la quota dei 20 mila vaccini anti Covid somministrati, un traguardo importante a livello… - MediasetTgcom24 : Siracusa, medico positivo dopo il vaccino anti-Covid: 'Farò il richiamo' #antonellafranco - fastfooh : RT @perchetendenza: #vaccinareh24: Per chi chiede che il vaccino anti-Covid venga somministrato tutti i giorni a tutte le ore in modo da im… - cdlmartixx : A sinistra una foto di marzo 2020, a destra una foto di gennaio 2021. Oggi ho fatto il vaccino anti covid-19 e sono… -