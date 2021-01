Serie B, Lecce-Monza: Balotelli ko e Bellusci espulso. Corini e Brocchi si dividono la posta. La classifica aggiornata (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' stato costretto al forfait poco prima del fischio d'inizio di Lecce-Monza.Stiamo parlando di Mario Balotelli. Durante il riscaldamento, l'attaccante originario di Palermo ha accusato un problema muscolare. Super Mario, che al debutto contro la Salernitana ha messo subito a segno un gol, era stato schierato ancora una volta dal primo minuto dal tecnico Cristian Brocchi in occasione del big-match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.Nel dettaglio, sembra si tratti di un risentimento al flessore della coscia: gli esami al quale si sottoporrà nei prossimi giorni chiariranno l'entità dell'infortunio, con il classe 1990 che potrà sfruttare la sosta del torneo cadetto per recuperare in vista della ripresa. Il 16 gennaio il Monza sfiderà il Cosenza allo U-Power ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' stato costretto al forfait poco prima del fischio d'inizio di.Stiamo parlando di Mario. Durante il riscaldamento, l'attaccante originario di Palermo ha accusato un problema muscolare. Super Mario, che al debutto contro la Salernitana ha messo subito a segno un gol, era stato schierato ancora una volta dal primo minuto dal tecnico Cristianin occasione del big-match valido per la diciassettesima giornata del campionato diB.Nel dettaglio, sembra si tratti di un risentimento al flessore della coscia: gli esami al quale si sottoporrà nei prossimi giorni chiariranno l'entità dell'infortunio, con il classe 1990 che potrà sfruttare la sosta del torneo cadetto per recuperare in vista della ripresa. Il 16 gennaio ilsfiderà il Cosenza allo U-Power ...

