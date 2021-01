Serie A, Milan-Juventus ad Irrati con Orsato al Var: La Penna torna come quarto uomo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le designazioni arbitrali della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che si disputerà interamente mercoledì 6 gennaio 2021. Il designatore Nicola Rizzoli ha scelto Massimiliano Irrati per il big match Milan-Juventus con Daniele Orsato che sarà al Var mentre fischierà Paolo Valeri Sampdoria-Inter. torna, dopo un turno di stop, Federico La Penna: farà il quarto ufficiale di Cagliari-Benevento. ATALANTA – PARMA h. 15.00 SACCHI TOLFO – BERTI IV: GIAcomeLLI VAR: GUIDA AVAR: GALETTO BOLOGNA – UDINESE h. 15.00 AYROLDI LO CICERO – DI GIOIA IV: FOURNEAU VAR: MAZZOLENI AVAR: BINDONI CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30 ABBATTISTA RANGHETTI – MIELE IV: LA Penna VAR: CALVARESE AVAR: DI IORIO CROTONE – ROMA h. ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le designazioni arbitrali della sedicesima giornata del campionato diA 2020/2021 che si disputerà interamente mercoledì 6 gennaio 2021. Il designatore Nicola Rizzoli ha scelto Massimilianoper il big matchcon Danieleche sarà al Var mentre fischierà Paolo Valeri Sampdoria-Inter., dopo un turno di stop, Federico La: farà ilufficiale di Cagliari-Benevento. ATALANTA – PARMA h. 15.00 SACCHI TOLFO – BERTI IV: GIALLI VAR: GUIDA AVAR: GALETTO BOLOGNA – UDINESE h. 15.00 AYROLDI LO CICERO – DI GIOIA IV: FOURNEAU VAR: MAZZOLENI AVAR: BINDONI CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30 ABBATTISTA RANGHETTI – MIELE IV: LAVAR: CALVARESE AVAR: DI IORIO CROTONE – ROMA h. ...

Advertising

OptaPaolo : 21&207 - #RafaelLeão è il 2° straniero più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol con il Milan in Serie A (a… - OptaPaolo : 37 - Il #Milan ha guadagnato 37 punti nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la prima volta nell'era dei tre… - ZZiliani : Lo dico da mesi e la giusta espulsione per l’intervento fuori tempo su Ionita lo conferma: #Tonali è lontano anni l… - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Arbitri #SerieA: #Milan-#Juve a #Irrati. Riecco #LaPenna dopo gli errori di Juve-Fiorentina. Le designazioni - Danielee1899 : RT @OptaPaolo: 37 - Il #Milan ha guadagnato 37 punti nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la prima volta nell'era dei tre punti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan Più equilibrio in Serie A, Ancelotti: "Milan-Juve non sarà decisiva" Goal.com Fantacalcio, 16° giornata di Serie A 2020/2021

Risultati in tempo reale della 16° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, arbitri ...

Classifica Serie A 2020/21 e 19/20 alla 15ª: chi ha perso punti e chi ne ha guadagnati (Getty Images)

17 punti più dello scorso anno, dopo 15 giornate di campionato: è del Milan il progresso più importante rispetto alla scorsa stagione, dopo 15 giornate del campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli, ...

Risultati in tempo reale della 16° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, arbitri ...17 punti più dello scorso anno, dopo 15 giornate di campionato: è del Milan il progresso più importante rispetto alla scorsa stagione, dopo 15 giornate del campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli, ...