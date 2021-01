Sanpa, il conto delle tante vite ‘salvate’ giustifica quelle perse? (Di lunedì 4 gennaio 2021) La docuserie Netflix Sanpa, di Cosima Spender, è un racconto avvolgente in cinque episodi che rievoca una pagina controversa della seconda Italia repubblicana, in particolare di quella a cavallo tra gli anni 80 e 90 che si è trovata ad affrontare il dilagare dell’eroina nelle piazze e, soprattutto, nei tessuti famigliari e sociali del Paese ascrivibili alla categoria assolutoria del “disfunzionale”. Il dibattito che sta generando, tuttavia, corre il rischio di rievocare quello dalla modalità da confronto “bianco o nero” dell’epoca e, così facendo, distoglie l’attenzione da ciò che gli autori sembrano essersi proposti: raccontare una storia di grigi, comprensiva di luci e di ombre, una storia di dipendenze, non necessariamente legate alla sola droga. Una storia che va oltre quella di quegli anni e di quei protagonisti, e sfocia in una tensione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) La docuserie Netflix, di Cosima Spender, è un racavvolgente in cinque episodi che rievoca una pagina controversa della seconda Italia repubblicana, in particolare di quella a cavallo tra gli anni 80 e 90 che si è trovata ad affrontare il dilagare dell’eroina nelle piazze e, soprattutto, nei tessuti famigliari e sociali del Paese ascrivibili alla categoria assolutoria del “disfunzionale”. Il dibattito che sta generando, tuttavia, corre il rischio di rievocare quello dalla modalità da confronto “bianco o nero” dell’epoca e, così facendo, distoglie l’attenzione da ciò che gli autori sembrano essersi proposti: raccontare una storia di grigi, comprensiva di luci e di ombre, una storia di dipendenze, non necessariamente legate alla sola droga. Una storia che va oltre quella di quegli anni e di quei protagonisti, e sfocia in una tensione ...

