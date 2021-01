Petrolio, prezzi in rialzo aspettando riunione Opec+ (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il greggio accelera e tocca i massimi da febbraio 2020, aspettando la nuova riunione odierna in videoconferenza dell’Opec+ nella quale si dovrebbe discutere dei livelli di produzione. Il WTI americano sale di circa l’1% e si avvicina ai 50 dollari al barile, scambiando a 49 usd/bar, mentre il Brent europeo viaggia poco sotto la soglia di 53 dollari, a 52,58 con un rialzo dell’1,51%. Nel frattempo i titoli oil viaggiano in verde. Tra i player del comparto, Eni mette a segno un balzo dell’1,4% e Tenaris dello 0,2%. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il greggio accelera e tocca i massimi da febbraio 2020,la nuovaodierna in videoconferenza dell’nella quale si dovrebbe discutere dei livelli di produzione. Il WTI americano sale di circa l’1% e si avvicina ai 50 dollari al barile, scambiando a 49 usd/bar, mentre il Brent europeo viaggia poco sotto la soglia di 53 dollari, a 52,58 con undell’1,51%. Nel frattempo i titoli oil viaggiano in verde. Tra i player del comparto, Eni mette a segno un balzo dell’1,4% e Tenaris dello 0,2%. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

