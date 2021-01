Oroscopo 4 gennaio 2021: decolla il lavoro per Gemelli, Scorpione cauti (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Oroscopo del 4 gennaio 2021 esorta i Gemelli a cogliere l’attimo, in quanto il lavoro è alquanto favorito in questo periodo. Gli Scorpione, invece, devono essere cauti, mentre gli Acquario dovrebbero prepararsi a delle decisioni. Previsioni zodiacali 4 gennaio da Ariete a Vergine Ariete. Periodo di miglioramenti e di novità per quanto riguarda il lavoro. Tenete gli occhi ben aperti. In campo sentimentale, invece, ci sono un bel po’ di situazioni da risolvere. Se siete single, potreste fare fatica a trovare la persona giusta, mentre le coppie in crisi potrebbero giungere ad un punto di collisione definitiva. Agite con raziocinio. Toro. Momento estremamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se avete delle questioni in sospeso, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’del 4esorta ia cogliere l’attimo, in quanto ilè alquanto favorito in questo periodo. Gli, invece, devono essere, mentre gli Acquario dovrebbero prepararsi a delle decisioni. Previsioni zodiacali 4da Ariete a Vergine Ariete. Periodo di miglioramenti e di novità per quanto riguarda il. Tenete gli occhi ben aperti. In campo sentimentale, invece, ci sono un bel po’ di situazioni da risolvere. Se siete single, potreste fare fatica a trovare la persona giusta, mentre le coppie in crisi potrebbero giungere ad un punto di collisione definitiva. Agite con raziocinio. Toro. Momento estremamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se avete delle questioni in sospeso, ...

