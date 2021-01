Meteo Befana – Maltempo minaccia la befana: rischio nubifragi e neve (Di lunedì 4 gennaio 2021) Domani l’Italia sarà investita da una perturbazione che influenzerà le condizioni Meteo anche nella giornata di mercoledì, quando l’arrivo della befana sarà accompagnato da molte piogge. Martedì la perturbazione in arrivo porterà piogge diffuse, influenzando le condizioni Meteo soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, e anche nel giorno della befana sarà responsabile di piogge localmente intense. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Domani l’Italia sarà investita da una perturbazione che influenzerà le condizionianche nella giornata di mercoledì, quando l’arrivo dellasarà accompagnato da molte piogge. Martedì la perturbazione in arrivo porterà piogge diffuse, influenzando le condizionisoprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, e anche nel giorno dellasarà responsabile di piogge localmente intense.

Advertising

fanpage : Sarà una befana con la neve - MoliPietro : Meteo Befana – Maltempo minaccia la befana: rischio nubifragi e neve - masspb07 : Per il ponte della befana zona rossa COVID, allerta gialla meteo, tasche al verde... insomma periodo nero - GDS_it : Previsioni #meteo per l'#Epifania, befana instabile in #Sicilia: #maltempo fino al 15 - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: Da #Martedì #FREDDO #CICLONE, #NUBIFRAGI e #NEVE anche in #PIANURA -