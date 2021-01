Maltempo, strade allagate a Roma: gravi disagi sulla Laurentina, chiuso tratto della Collatina (FOTO) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancora disagi per il Maltempo a Roma. Sono numerose le segnalazioni di strade chiuse a causa degli allagamenti stamani, lunedì 4 gennaio 2020. Una delle situazioni più critiche si registra sulla Via Laurentina chiusa mezz’ora fa all’altezza del km 16+500. disagi anche sulla Via Collatina: in questo caso strada chiusa al traffico nel tratto compreso tra Via Capranesi e il civico 439 di Via Collatina in entrambe le direzioni. Deviazioni in loco Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #SP95b Via #Laurentina strada chiusa per #allagamentoal km 16+500@WazeLazio @quotidianolazio @Emergenza24 #viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) January 4, 2021 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancoraper il. Sono numerose le segnalazioni dichiuse a causa degli allagamenti stamani, lunedì 4 gennaio 2020. Una delle situazioni più critiche si registraViachiusa mezz’ora fa all’altezza del km 16+500.ancheVia: in questo caso strada chiusa al traffico nelcompreso tra Via Capranesi e il civico 439 di Viain entrambe le direzioni. Deviazioni in loco Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #SP95b Via #strada chiusa per #allagamentoal km 16+500@WazeLazio @quotidianolazio @Emergenza24 #viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) January 4, 2021 ...

