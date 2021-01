Lazio, il bel gesto di Fares: 2500€ donati al rider derubato a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) A Napoli ieri sera è diventato virale il video di un rider, che nello svolgimento del suo lavoro, è stato aggredito e derubato del proprio scooter da sei persone. Mohamed Fares, esterno della Lazio, ha contribuito a una raccolta fondi istituita sui social network per aiutare il malcapitato rider donando 2500€. Fares ha raccontato così la vicenda ai microfoni di ssLazio.it: “Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio, la vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aieri sera è diventato virale il video di un, che nello svolgimento del suo lavoro, è stato aggredito edel proprio scooter da sei persone. Mohamed, esterno della, ha contribuito a una raccolta fondi istituita sui social network per aiutare il malcapitatodonandoha raccontato così la vicenda ai microfoni di ss.it: “Ho visto su Instagram un post di un mio amico die sono venuto a conoscenza di questo episodio, la vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio ...

