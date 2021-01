La Gran Bretagna dice no all’estradizione di Assange. “Negli Usa potrebbe suicidarsi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niente estradizione Negli Usa per Julian Assange. La Gran Bretagna dice no. Lo ha stabilito la giudice del tribunale di Londra Vanessa Baraitser. Citando il rischio di suicidio del fondatore di Wikileaks. L’estradizione sarebbe “pesante” a causa del suo stato di salute mentale. Assange, la Gran Bretagna dice no all’estradizione Negli Usa Assange è accusato di spionaggio e di aver violato le reti informatiche del governo. Fra il 2010 e il 2011 su Wikileaks erano stati pubblicati centinaia di migliaia di documenti sulle guerra in Afghanistan e Iraq. Ma anche dispacci dei diplomatici americani nel mondo. “C’è il rischio di suicidio per il fondatore di Wikileaks” La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niente estradizioneUsa per Julian. Lano. Lo ha stabilito la giudel tribunale di Londra Vanessa Baraitser. Citando il rischio di suicidio del fondatore di Wikileaks. L’estradizione sarebbe “pesante” a causa del suo stato di salute mentale., lanoUsaè accusato di spionaggio e di aver violato le reti informatiche del governo. Fra il 2010 e il 2011 su Wikileaks erano stati pubblicati centinaia di migliaia di documenti sulle guerra in Afghanistan e Iraq. Ma anche dispacci dei diplomatici americani nel mondo. “C’è il rischio di suicidio per il fondatore di Wikileaks” La ...

Londra, 4 gen. (askanews) - Urlano di gioia i sostenitori del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, dopo che un tribunale britannico ha negato ...

Facebook Shares La Gran Bretagna rifiuta l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, ha stabilito questa mattina la giudice del tribunale di Londra Vanessa Baraitser citando il rischio di suic ...

