Juventus | chieste informazioni all’Atalanta per Gomez La situazione

La Juventus chiede informazioni per il Papu Gomez all'Atalanta: i bianconeri potrebbero prenderlo con una cessione Il mercato della Juventus potrebbe accendersi con il nome di un top player: quello di Alejandro Gomez. Il giocatore, in rottura con l'Atalanta, potrebbe approdare proprio a Torino. Come riporta Sky Sport, i bianconeri hanno fatto domande alla Dea sul giocatore argentino. Il suo arrivo sarebbe legato alla partenza di Federico Bernardeschi, che potrebbe approdare a Bergamo o comunque salutare la Vecchia Signora.

Mercato Juventus Rovella, si tratta sull'ingaggio. La situazione

