Juventus, Alex Sandro positivo al covid: "Lievi sintomi"

La notizia è dell'ultim'ora,il difensore juventino Alex Sandro è risultato positivo al test covid di quest'oggi.

La notizia allarma la serie A. Il difensore brasiliano Alex Sandro è risultato positivo al test covid. La società bianconera rende pubblica la notizia con questo comunicato:"Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni Lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un'efficace attuazione dei protocolli previsti ..."

