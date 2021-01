Filippo Facci e i dati sbagliati sui morti in Italia nel 2020 condivisi su Twitter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Fare ‘informazione’ su Twitter condividendo statistiche parziali ed errate per sostenere una tesi sbagliata. Il giornalista di Libero Filippo Facci ha postato sul suo profilo Twitter una tabella in cui vengono mostrati in morti in Italia nel 2020. Un numero messo a confronto con la media degli ultimi 5 anni. Secondo il giornalista, dai dati regionali si vedrebbe un leggero aumento (leggero neanche troppo, visto che siamo nell’ordine delle 38mila unità in più). Peccato che i dati citati siano riferiti (quelli del 2020) solamente al periodo gennaio-agosto dell’ultimo anno. Insomma, Facci morti in Italia 2020 è un’informazione del tutto errata. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Fare ‘informazione’ sucondividendo statistiche parziali ed errate per sostenere una tesi sbagliata. Il giornalista di Liberoha postato sul suo profilouna tabella in cui vengono mostrati ininnel. Un numero messo a confronto con la media degli ultimi 5 anni. Secondo il giornalista, dairegionali si vedrebbe un leggero aumento (leggero neanche troppo, visto che siamo nell’ordine delle 38mila unità in più). Peccato che icitati siano riferiti (quelli del) solamente al periodo gennaio-agosto dell’ultimo anno. Insomma,inè un’informazione del tutto errata. LEGGI ...

