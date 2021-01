FCA-PSA - Stellantis | i francesi approvano la fusione

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli azionisti del gruppo PSA hanno approvato a larghissima maggioranza il progetto dicon la Fiat Chrysler Automobiles. Le due assemblee convocate oggi per esaminare e votare l'operazione, infatti, si sono chiuse con un esito previsto e scontato: il via libera è arrivato con una schiacciante maggioranza di voti favorevoli. Le due assemblee. La giornata assembleare ha visto prima la riunione speciale degli azionisti della PSA titolari di diritti di voto doppi (tra questi la famiglia Peugeot, i cinesi di Dongfeng e la banca pubblica Bpifrance), che hanno approvato, con oltre il 99,99% dei voti favorevoli, il principale punto all'ordine del giorno: "L'esame e l'approvazione della previstatransfrontaliera per incorporazione della società nella Fiat Chrysler Automobiles NV". Il secondo appuntamento del giorno ha riguardato l'assemblea ...

Azioni FCA in evidenza negli scambi di oggi a Piazza Affari: il titolo corre oltre il 2% in un giorno importante per l’ufficializzazione di Stellantis. In focus c’è il piano di distribuzione delle ced ...(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea generale di PSA alle nozze con FCA. La creazione di Stellantis è stata approvata con il 99,85% dei voti. Nel pomeriggio toccherà agli azionisti di FCA, in assem ...