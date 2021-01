Derby di Manchester: scontro in semifinale all’Old Trafford (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno parte subito con un big match inglese: il Derby di Manchester. Il 6 gennaio alle 20:45, nello storico stadio Old Trafford si svolgerà la semifinale di EFL Cup Manchester United-Manchester City. Le sfidanti sono le due squadre di Manchester, che sono entrambe molto in forma. Le compagini di Manchester stanno facendo valere i propri attacchi di grande qualità. Questo sia in Premier League, con delle prestazione abbondanti di gol, sia in EFL Cup. Derby di Manchester: sarà spettacolo? La sfida sarà da giocare con molta prudenza e le due squadre si affronteranno in maniera molto tattica. Secondo la mia esperienza, si vedrà una gara molto diversa dal solito calcio inglese. Non verrà effettuato il kick and ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno parte subito con un big match inglese: ildi. Il 6 gennaio alle 20:45, nello storico stadio Oldsi svolgerà ladi EFL CupUnited-City. Le sfidanti sono le due squadre di, che sono entrambe molto in forma. Le compagini distanno facendo valere i propri attacchi di grande qualità. Questo sia in Premier League, con delle prestazione abbondanti di gol, sia in EFL Cup.di: sarà spettacolo? La sfida sarà da giocare con molta prudenza e le due squadre si affronteranno in maniera molto tattica. Secondo la mia esperienza, si vedrà una gara molto diversa dal solito calcio inglese. Non verrà effettuato il kick and ...

Ultime Notizie dalla rete : Derby Manchester Derby di Manchester: scontro in semifinale all'Old Trafford Periodico Daily - Notizie Manchester United-Manchester City, le probabili formazioni: semifinale di EFL Cup

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City, match valido per la semifinale di EFL Cup di scena all'Old Trafford ...

Zaccagni & Co, le più belle rovesciate - VIDEO

La rovesciata di Ronaldo e gli applausi bianconeri. Dal gran gol di Ronaldo con la casacca del Real Madrid allo Stadium contro la Juventus, a Wayne Rooney nel derby di Manchester ...

