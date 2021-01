Covid, in Lombardia 863 nuovi positivi A Bergamo 38 casi. Oltre 8 mila tamponi (Di lunedì 4 gennaio 2021) I dati del 4 gennaio nel bollettino della Regione Lombardia. Il rapporto positivi/tamponi sul territorio regionale è del 10,5%. Calano i ricoveri. Le vittime sono 27. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) I dati del 4 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapportosul territorio regionale è del 10,5%. Calano i ricoveri. Le vittime sono 27.

