Covid-19, in Costiera Amalfitana screening sulla popolazione scolastica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista della possibile riapertura scaglionata della didattica in presenza, in Costiera Amalfitana, è previsto domani e mercoledì un nuovo screening dedicato alla popolazione scolastica alunni e docenti e genitori. In particolare domani dalle ore 9 alle 12:30 al Porto di Maiori si terrà un nuovo screening dedicato agli alunni della scuola dell'Infanzia e di quella Primaria dell'Istituto Comprensivo "Gerardo Sasso" di Amalfi e dell'Istituto Paritario "Mariano Bianco" ed ai loro familiari conviventi. Il personale docente ed ATA dei plessi indicati potrà recarsi ad effettuare lo screening senza prenotazione. Lo screening è facoltativo ma fortemente consigliato dai sindaci. Ieri, Andrea Reale, sindaco di Minori, delegato alla ...

