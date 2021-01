Caso Genovese, altre due ragazze sporgono denuncia contro di lui (Di lunedì 4 gennaio 2021) . E il numero delle ragazze che lo hanno denunciato sale a 6 Sale a sei il numero delle ragazze che… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) . E il numero delleche lo hannoto sale a 6 Sale a sei il numero delleche… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

repubblica : Caso Genovese, altre due ragazze denunciano l'imprenditore per violenza sessuale - zazoomblog : Caso Genovese altre due ragazze denunciano limprenditore per violenza sessuale - #Genovese #altre #ragazze… - StraNotizie : Caso Genovese, altre due ragazze denunciano l'imprenditore per violenza sessuale - cronaca_news : Caso Genovese, altre due ragazze denunciano l'imprenditore per violenza sessuale - robsalnitro : Su rai2 stanno parlando del caso genovese. Una ragazza (giovane, bionda, non so chi sia) dice 'io se fossi capitata… -