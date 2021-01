Atalanta, Maehle si presenta: “Squadra fantastica, tutto sul mio ruolo. Non vedo l’ora di scendere in campo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Joakim Maehle si presenta.Giornata di presentazioni in casa Atalanta con Joakim Maehle che, intervenuto con un video sul sito ufficiale del club bergamasco, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Dea."So che questa è una Squadra fantastica, sempre nella parte alta della classifica della Serie A che gioca un calcio molto offensivo e segna tanti gol. Bergamo? So un po' di cose, è una città molto bella. La conosco anche a causa del Covid, in Danimarca di è parlato molto del nord Italia e di quanto abbia sofferto. È un peccato che ci sia questa situazione, dobbiamo essere forti per il nostro pubblico e per tutte le persone di questa Regione, sperando che le cose migliorino nel 2021. Penso di essere molto dinamico, cerco di dare il meglio per i tifosi e per ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Joakimsi.Giornata dizioni in casacon Joakimche, intervenuto con un video sul sito ufficiale del club bergamasco, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Dea."So che questa è una, sempre nella parte alta della classifica della Serie A che gioca un calcio molto offensivo e segna tanti gol. Bergamo? So un po' di cose, è una città molto bella. La conosco anche a causa del Covid, in Danimarca di è parlato molto del nord Italia e di quanto abbia sofferto. È un peccato che ci sia questa situazione, dobbiamo essere forti per il nostro pubblico e per tutte le persone di questa Regione, sperando che le cose migliorino nel 2021. Penso di essere molto dinamico, cerco di dare il meglio per i tifosi e per ...

