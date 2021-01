Atac: per linee scuola nuovi affidamenti a privati (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – Atac ha affidato “temporaneamente, a seguito di offerte pervenute da piu’ operatori gia’ selezionati in precedenza con procedura pubblica, la gestione di ulteriori otto linee di tpl a partire dallo scorso primo gennaio per circa 6 mesi e di 35 collegamenti dedicati al servizio scolastico potenziato e rimodulato a partire dal prossimo 7 gennaio, sia in relazione alla differenziazione degli orari di ingresso (8 – 10) che alla estensione dell’attivita’ didattiche anche al sabato, cosi’ come previsto dalle istituzioni”. E’ quanto si legge in una nota. “Dare temporaneamente in gestione ai privati queste linee consentira’ ad Atac di recuperare uomini e mezzi da utilizzare sulle linee piu’ affollate e a servizio degli istituti scolastici, arrivando a produrre, a regime, fino a 1.500 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma –ha affidato “temporaneamente, a seguito di offerte pervenute da piu’ operatori gia’ selezionati in precedenza con procedura pubblica, la gestione di ulteriori ottodi tpl a partire dallo scorso primo gennaio per circa 6 mesi e di 35 collegamenti dedicati al servizio scolastico potenziato e rimodulato a partire dal prossimo 7 gennaio, sia in relazione alla differenziazione degli orari di ingresso (8 – 10) che alla estensione dell’attivita’ didattiche anche al sabato, cosi’ come previsto dalle istituzioni”. E’ quanto si legge in una nota. “Dare temporaneamente in gestione aiquesteconsentira’ addi recuperare uomini e mezzi da utilizzare sullepiu’ affollate e a servizio degli istituti scolastici, arrivando a produrre, a regime, fino a 1.500 ...

