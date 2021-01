Ascoli-Reggina lunedì 4 gennaio | ore 17 | convocati | formazioni | quote | pronostici Torna Charpentier dopo 6 mesi nei calabresi | Kragl e Sini nei marchigiani

GGiglio99 : Cosenza Empoli 2 Venezia Pisa 1 Lecce Monza 1 Ascoli Reggina 2 Cremonese Chievo X Entella Cittadella X Frosinone Sp… - agostin51917794 : Reggina 1914: Scusate, qualcuno può dirmi a che ora si gioca la partita Ascoli - Reggina? Visto che, a Reggio è un… - citynowit : “Baroni, prima della sosta, chiede uno sforzo ulteriore ai suoi calciatori ” - PEFIORENTINA : Serie B Monday 4 Jan 2021 Match Day 17 of 38 14.00 Cosenza v Empoli Venezia v Pisa 15.00 Lecce v Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Reggina

I marchigiani sono imbattuti dall’arrivo di Sottil in panchina. Entella: caccia ai tre punti. ma il Cittadella è in forma ...La diretta live di Ascoli-Reggina, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...