Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico a supporto per spalare la neve dai tetti di Sappada e Forni di Sopra

Da domenica mattina i Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Trieste, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone e Udine sono andati a dare supporto alle stazioni di Sappada e Forni di Sopra su richiesta della Protezione Civile al fine di spalare la neve dai tetti delle abitazioni sovraccariche. La stazione Valcellina è stata impegnata a Claut per lo stesso motivo e quella di Cave del Predil, su richiesta del sindaco, è stata chiamata per sgombero neve presso le abitazioni di alcune persone anziane. A Prato Carnico il tetto del capannone della fabbrica Solari è collassato sotto il peso del manto nevoso e anche qui sono intervenuti i nostri soccorritori.

Da questa mattina, domenica 3 gennaio, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Trieste, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone e Udine sono impegnati con le ...

Valanga in Alto Adige: morti ex presidente banca Raiffeisen e la moglie

La valanga di grandi dimensioni si è staccata a circa 2.200 metri mentre la coppia si trovava poco sotto la cima del Klosterkreuz, sopra l'abitato di Certosa di Senales. Alle operazioni hanno preso pa ...

