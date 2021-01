Vaccino, positiva dottoressa di Siracusa 6 giorni dopo la prima dose: è ricoverata. «Lo rifarei» (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo scorso 28 dicembre era andata a Palermo per ricevere la somministrazione della prima dose di Vaccino anti Covid. Il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo scorso 28 dicembre era andata a Palermo per ricevere la somministrazione delladianti Covid. Il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di...

Mentre il tasso di positività dei tamponi cresce in tutta la Lombardia (il 3 gennaio segna il 13% di test con la presenza del virus), si prova ad accelerare sulle vaccinazioni: dopo le 80 iniezioni de ...

Coronavirus: 3 nuovi decessi in Trentino, altri 5 in Alto Adige, proseguono vaccinazioni

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Trento/Bolzano – Circa 3000 tamponi, 93 nuovi positivi al molecolare, 183 all’antigenico, 3 decessi, 44 ricoverati in rianimaz ...

