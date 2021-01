Ultime Notizie Roma del 03-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in primo piano e le 6 gennaio scadrà l’ultimo decreto del presidente del consiglio Giuseppe conte con le restrizioni adottate nel periodo delle festività natalizie domani in Italia non arancione poi martedì 5 e mercoledì sei di nuovo Rossa giovedì 7 gennaio il governo Dovrà decidere cosa succederà nel paese resterà sistema delle facce colorate a seconda dei diversi indici di contagio nei vari territori ma sulle misure ancora non c’è nulla di sicuro per questo motivo il premier ha convocato questa mattina i capi delegazione dei partiti di maggioranza le regioni che rischiano di diventare di colore arancio dal 7 gennaio sono al momento tre Calabria Liguria e Veneto ma rischiano anche Emiliagna Friuli Venezia Giulia e Marche il resto dell’Italia ...