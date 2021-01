Serie A, c’è Inter-Crotone: le formazioni ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Crotone, match della 15a giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto a San Siro per il primo match del 2021 della Serie A 2020/2021, quindicesima giornata. Da pochi minuti, Antonio Conte e Giovanni Stroppa, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Crotone, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.Allenatore: Antonio Conte. Crotone (3-4-1-2): 1 Cordaz; 5 Golemic, 34 Marrone, 13 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Ledi, match della 15a giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto a San Siro per il primo match del 2021 dellaA 2020/2021, quindicesima giornata. Da pochi minuti, Antonio Conte e Giovanni Stroppa, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.Allenatore: Antonio Conte.(3-4-1-2): 1 Cordaz; 5 Golemic, 34 Marrone, 13 ...

