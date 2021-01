Napoli, Osimhen e la festa: multa da 200mila euro? (Di domenica 3 gennaio 2021) Il sincero pentimento di Victor Osimhen non gli risparmierà una multa salata. Il compleanno festeggiato il 29 dicembre a Lagos, senza precauzioni e distanziamento, lo ha fatto risultare positivo al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Il sincero pentimento di Victornon gli risparmierà unasalata. Il compleanno festeggiato il 29 dicembre a Lagos, senza precauzioni e distanziamento, lo ha fatto risultare positivo al ...

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - SkySport : Osimhen, il giocatore del Napoli a una festa senza mascherine in Nigeria. VIDEO - SkySport : ULTIM’ORA NAPOLI ? VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL CORONAVIRUS: è asintomatico e non ha avuto contatti con la squadra ?… - infoitsport : Osimhen a colloquio con Giuntoli: dal Napoli pronta una multa dal valore simbolico. I dettagli - infoitsport : Osimhen, pugno duro del Napoli. Maxi multa in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen Napoli, per Osimhen in arrivo una maxi multa da 200mila euro - Sportmediaset Sport Mediaset Cagliari-Napoli, gli ultimi in allenamento: scelte obbligatorie per Gattuso [GRAFICO]

Lasciarsi alle spalle le delusioni di fine anno scorso: questo il gol di Cagliari e Napoli, reduce rispettivamente dalla sconfitta contro la Roma e dal ...

Cagliari-Napoli, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021

Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Cagliari-Napoli, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Sardegna Arena gli azzurri di Gattuso, in crisi ...

Lasciarsi alle spalle le delusioni di fine anno scorso: questo il gol di Cagliari e Napoli, reduce rispettivamente dalla sconfitta contro la Roma e dal ...Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Cagliari-Napoli, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Sardegna Arena gli azzurri di Gattuso, in crisi ...