Marco Bocci, la confessione: a un passo dalla morte (Di domenica 3 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marco Bocci, volto di spicco del panorama cinematografico italiano, confessa la terribile malattia con cui ha dovuto fare i conti. Marco Bocci questa sera in seconda serata sarà protagonista della miniserie, in onda su Rai Premium, “Atelier Fontana- Le sorelle della moda“, diretta da Riccardo Milani. Ad affiancare l’attore vediamo: Alessandra Mastronardi, Anna Valle, Federica Leggi su youmovies (Di domenica 3 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., volto di spicco del panorama cinematografico italiano, confessa la terribile malattia con cui ha dovuto fare i conti.questa sera in seconda serata sarà protagonista della miniserie, in onda su Rai Premium, “Atelier Fontana- Le sorelle della moda“, diretta da Riccardo Milani. Ad affiancare l’attore vediamo: Alessandra Mastronardi, Anna Valle, Federica

chesucced : Tutti a dire che prox sett ci sarà #CePostaPerTe che surclasserà #AffariTuoi. Già perché le sorprese con i finto fa… - Txintxu25 : 1 - A Tor Bella Monaca non piove mai (2019, Marco Bocci) - PaDeustacchio : @pantycat @Marco_dreams @Scomodo2063 Guardi, che credo lo sappiamo tutti. Ma resta il fatto che in V, questa bimba… - theres52ways : @ElBuffi82 @YouTube Ce li ricordiamo tutte perché ci saremmo sdriate Marco Bocci nel 1997. - TV_Italiana : @giuliaprivato Corretto al volo. Grazie per la segnalazione. Purtroppo Facebook ci dà 'Marco' quando tagghiamo Bocci. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci Marco Bocci, la confessione: a un passo dalla morte YouMovies Marco Bocci (Fonte: Getty Images)

Marco Bocci questa sera in seconda serata sarà protagonista della miniserie, in onda su Rai Premium, “Atelier Fontana- Le sorelle della moda“, diretta da Riccardo Milani. Ad affiancare l’attore ...

Marco Bocci, la confessione: a un passo dalla morte

Marco Bocci, volto di spicco del panorama cinematografico italiano, confessa la terribile malattia con cui ha dovuto fare i conti. Marco Bocci questa sera in seconda serata sarà protagonista della ...

Marco Bocci questa sera in seconda serata sarà protagonista della miniserie, in onda su Rai Premium, “Atelier Fontana- Le sorelle della moda“, diretta da Riccardo Milani. Ad affiancare l’attore ...Marco Bocci, volto di spicco del panorama cinematografico italiano, confessa la terribile malattia con cui ha dovuto fare i conti. Marco Bocci questa sera in seconda serata sarà protagonista della ...