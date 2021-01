Incidente a Milano | Cede grata davanti centro commerciale

Leggi su ck12

(Di domenica 3 gennaio 2021) Due uomini nel vuoto a causa del cedimento di una. L eloro condizioni sono gravi. Ambulanza (Getty Images)Due uomini sono precipitati nel vuoto per diversi metri a causa del cedimento di unadi aerazione, di un parcheggio sotterraneo,– secondo quanto riferito dal 118 e dai carabinieri – a una sede di unMediaworld alla estrema periferia di. L’episodio è accaduto ieri sera verso le 19:40. Le loro condizioni sono serie. L’L’edificio è fra la via Pitteri e la via Caduti di Marcinelle. I due uomini sono caduti per diversi metri: il più grave, di 34 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda; l’altro, che ha 31 anni, è ora al San Raffaele in codice giallo. Ti potrebbe ...