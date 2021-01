Genoa-Lazio, le pagelle: scossa Shomurodov, 7. Immobile c'è: 6,5 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - GenoaCFC : ? RISULTATO FINALE: #GenoaLazio 1??-1?? Grande secondo tempo del Genoa, che risponde con #Destro al vantaggio dell… - beinsports_FR : [?? LIVE - 15H00] ???? Le multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS : ?? 3 : Atalanta - Sassuolo ?? MAX 5 : AS Rome… - gonzalovieites : Calcio – Fecha 15: Inter 6-2 Crotone Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 La… - Shreshth_17 : RT @adawen14: Cristiano Ronaldo for club only 20/21 season Sampdoria - ???? Roma - ?? Spezia - ?? Ferencvaros -??? Lazio - ? Cagliari - ?? F… -