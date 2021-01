Da Conte a Renzi, a chi sorridono le stelle? Parla l’astrologo (Di domenica 3 gennaio 2021) Il destino dei politici secondo le congiunture astrali. Ridisegnare gli equilibri istituzionali seguendo le posizioni di Saturno e Giove, analizzando i tratti peculiari dei segni zodiacali dei “magnifici sette”. Con una proiezione sull’anno appena cominciato. Rino Jupiter, al secolo Pellegrino Liuzzi, è uno che ha fatto dell’astrologia la sua vita. Partiamo dal premier Giuseppe Conte “indissolubilmente legato al ministro Luigi Di Maio”. “Il primo ministro – spiega Liuzzi – è un leone ascendente cancro. Insomma si tratta di una persona sensibile, ma allo stesso tempo influenzabile, seppur decisa e risoluta”. Secondo l’astrologo, gli elementi che accomunano l’avvocato del popolo e Giggino, sono essenzialmente due. “Sono entrambi nati col novilunio – analizza Liuzzi – ma soprattutto l’ascendente del premier corrisponde al segno del ministro Di Maio. Ciò ... Leggi su formiche (Di domenica 3 gennaio 2021) Il destino dei politici secondo le congiunture astrali. Ridisegnare gli equilibri istituzionali seguendo le posizioni di Saturno e Giove, analizzando i tratti peculiari dei segni zodiacali dei “magnifici sette”. Con una proiezione sull’anno appena cominciato. Rino Jupiter, al secolo Pellegrino Liuzzi, è uno che ha fatto dell’astrologia la sua vita. Partiamo dal premier Giuseppe“indissolubilmente legato al ministro Luigi Di Maio”. “Il primo ministro – spiega Liuzzi – è un leone ascendente cancro. Insomma si tratta di una persona sensibile, ma allo stesso tempo influenzabile, seppur decisa e risoluta”. Secondo, gli elementi che accomunano l’avvocato del popolo e Giggino, sono essenzialmente due. “Sono entrambi nati col novilunio – analizza Liuzzi – ma soprattutto l’ascendente del premier corrisponde al segno del ministro Di Maio. Ciò ...

