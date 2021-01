Covid | Franco Locatelli | ' Il vaccino immunizza dopo la seconda dose'

(Di domenica 3 gennaio 2021) 'Illainoculata'. Il presidente del Consiglio superiore di Sanità,, interviene per spiegare il motivo per cui alcuni operatori sanitari sono ...

“Sono risultata positiva al Covid ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia. Se non l’avessi fatto il virus indisturb ...Le vaccinazioni in Italia procedono a rilento: ritardi e mancanza di personale ad appena 4 giorni dal via. "Ancora manca un elenco dei centri vaccinali".