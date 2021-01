Calabria | Stumpo | ‘De Magistris pensi a fare il sindaco di Napoli’**

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Luigi Deè ildi Napoli, quindi deve pensare a svolgere questo ruolo nel migliore dei modi fino all’ultimo giorno. Sono abituato a pensare che le candidature per le amministrazioni locali debbano essere decise dai gruppi dirigenti locali, quindi l’uscita di Demi è sembrata un po’ improvvida. Se qualcuno dovesse chiamarlo bene, altrimenti la chiudiamo lì”. Nico, deputato calabrese di Leu, commenta così all’Adnkronos la possibile candidatura di Luigi Dealla presidenza della Regione Calabria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

