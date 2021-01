Blockchain | cos' è e perché in futuro la avremo tutti al polso

Leggi su gqitalia

(Di domenica 3 gennaio 2021)questa sconosciuta, oppure no? Sembra passata una vita, eppure era solo una manciata di mesi fa: la scorsa primavera, infatti, Breitling ha annunciato il lancio del suo Top Time, orologi in edizione limitata che portava un suo fortunatissimo – e bellissimo, a modesto avviso di chi scrive - successo del passato nel presente se non neldella marca attraverso l'utilizzo della tecnologia. A detta dell'azienda di Saint-Imier, infatti, si trattava del primo modello equipaggiato da questa speciale tecnologia capace di offrire un vero e proprio passaporto digitale all'orologio. Basandosi sullo stesso sistema di registrazione dei bitcoin (la valuta digitale), ogni pezzo è stato infatti abbinato ad una scheda unica di garanzia che, se scansionata, permetteva di conoscere tutte le informazioni relative a quel ...