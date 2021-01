Benevento Milan LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Milan si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Benevento Milan 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Benevento Milan 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Vigorito, ilvalido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Vigorito”,si affrontano nelvalido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - Fantacalciok : Serie A, Benevento – Milan: le formazioni ufficiali del match - infoitsport : Benevento, atto vandalico nella sede del Milan Club - infoitsport : Benevento-Milan: vandalizzato il club rossonero della città campana -