Tour de Ski 2021, programma prossima tappa 3 gennaio: orari, tv, streaming (Di sabato 2 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto finalmente scattare il Tour de Ski: si gareggerà fino a domenica 10, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Domani, domenica 3 gennaio, si concluderà la serie di tappe in Svizzera, a Val Müstair, con le pursuit in tecnica libera. Alle ore 11.35 la 15 km maschile, alle ore 15.25 la 10 km femminile. Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della terza tappa del Tour de ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto finalmente scattare ilde Ski: si gareggerà fino a domenica 10, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Domani, domenica 3, si concluderà la serie di tappe in Svizzera, a Val Müstair, con le pursuit in tecnica libera. Alle ore 11.35 la 15 km maschile, alle ore 15.25 la 10 km femminile. Le gare delde Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con glidella terzadelde ...

