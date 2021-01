Tour de Ski 2021 oggi: orario, tv, programma, pettorali 10 e 15 km Val Müstair (Di sabato 2 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: si gareggerà fino a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si è partiti dalla Svizzera, a Val Müstair, dove oggi si disputano le mass start in tecnica classica. Alle ore 12.30 la 10 km femminile, alle ore 14.45 la 15 km maschile. Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (solo per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma odierno completo di orari e startlist della seconda tappa del ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto ilcon ilde Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: si gareggerà fino a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si è partiti dalla Svizzera, a Val, dovesi disputano le mass start in tecnica classica. Alle ore 12.30 la 10 km femminile, alle ore 14.45 la 15 km maschile. Le gare delde Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (solo per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilodierno completo di orari e startlist della seconda tappa del ...

Coninews : ?? CHE FORZA CHICCO ?? Il 2021 di Federico #Pellegrino parte con una splendida vittoria nella sprint tl in Val Müsta… - Eurosport_IT : SPETTACOLARE CHICCO ???? Comincia nel migliore dei modi il suo 2021: l'azzurro si aggiudica lo sprint in Val Müstai… - repubblica : Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino vince la sprint - MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: Svahn prima regina del Tour de Ski femminile. Laurent e Brocard fuori nei quarti di finale - - manamoli95 : RT @Coninews: ?? CHE FORZA CHICCO ?? Il 2021 di Federico #Pellegrino parte con una splendida vittoria nella sprint tl in Val Müstair, prima… -