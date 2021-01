Papa Francesco: «Il doping annulla la dignità, Maradona è stato un poeta» (Di sabato 2 gennaio 2021) Papa Francesco ricorda Diego Armando Maradona come un poeta in campo e condanna chi sfrutta il doping. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport in cui, fra le altre cose, ha raccontato della sua passione per il San Lorenzo e del suo incontro con Diego Armando Maradona. Queste le sue parole Maradona – «Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)ricorda Diego Armandocome unin campo e condanna chi sfrutta il. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sportha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport in cui, fra le altre cose, ha raccontato della sua passione per il San Lorenzo e del suo incontro con Diego Armando. Queste le sue parole– «Ho incontrato Diego Armandoin occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. In campo èun, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di ...

