L’India approva il vaccino italiano di Astrazeneca | in Europa restano i dubbi sull’efficacia

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Luce verde, in India, per l’uso delcontro il coronavirus messo a punto dall’azienda farmaceuticainsieme all’Università do Oxford. Lo ha deciso l’Organizzazione centrale delper il controllo dei farmaci. Finora ilè statoto nel Regno Unito, in Argentina e in El Salvador. L”Hindustan Times‘ segnala che la prossima settimana le autorità sanitarie indiane si riuniranno per decidere sere l’uso di altri vaccini. Iitaliani ed europei sul-Oxford In Italia, e in, invece, le procedure sulanglo-sono molto lente e più caute rispetto ad altri paesi. Il ...