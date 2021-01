Juventus-Udinese, Pirlo: “Confronto utile dopo la Fiorentina. Vogliamo ripartire” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Sarà un mese molto importante, avremo tante partite e diverse competizioni, tra cui anche la finale di Supercoppa. Dovremo affrontare ogni appuntamento al meglio, ci sarà spazio per tutti e dovremo farci trovare pronti. In spogliatoio abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina, era stata completamente sbagliata. Non potevamo finire così il 2020. C’è stata una riunione, abbiamo discusso degli obiettivi futuri: è stato un Confronto produttivo, ora Vogliamo ripartire al meglio. Ho ritrovato bene la squadra, l’ho vista vogliosa di riscattarsi dall’ultima sconfitta e ora partiamo per ricominciare bene il campionato“. Queste sono le dichiarazioni di Andrea Pirlo, attuale allenatore della Juventus, esplicitate ai microfoni dell’emittente Juventus TV. L’allenatore ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) “Sarà un mese molto importante, avremo tante partite e diverse competizioni, tra cui anche la finale di Supercoppa. Dovremo affrontare ogni appuntamento al meglio, ci sarà spazio per tutti e dovremo farci trovare pronti. In spogliatoio abbiamo parlato della partita contro la, era stata completamente sbagliata. Non potevamo finire così il 2020. C’è stata una riunione, abbiamo discusso degli obiettivi futuri: è stato unproduttivo, oraal meglio. Ho ritrovato bene la squadra, l’ho vista vogliosa di riscattarsi dall’ultima sconfitta e ora partiamo per ricominciare bene il campionato“. Queste sono le dichiarazioni di Andrea, attuale allenatore della, esplicitate ai microfoni dell’emittenteTV. L’allenatore ...

juventusfc : Cominciamo l'anno studiando i prossimi avversari ?? ???? @Udinese_1896 ?? - juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - forumJuventus : Juventus-Udinese, domani ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in avanti, Ramsey sulla treq… - calciodangolo_ : ??#JuveUdinese, i convocati di #Gotti: out #Deulofeu e #Becao, rientra #Molina ? - Angolo_Juventus : ??#JuveUdinese, i convocati di #Gotti: out #Deulofeu e #Becao, rientra #Molina ? -