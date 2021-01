Inzaghi: “Non ci saranno problemi per il rinnovo, ho parlato con Lotito” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa:“Con il presidente ci siamo sentiti, non c’è nessun problema fra di noi. Era un po’ deluso per la sconfitta a Milano . Per quanto riguarda il rinnovo, troveremo un accordo senza nessun problema.Cosa ci è mancato nelle ultime uscite? In determinate partite, come con il Milan, devi commettere zero errori. Con il Napoli siamo stati meno belli ma abbiamo concesso poco”. Muriqi?“In questi anni ci siamo già passati con altri giocatori: mi viene in mente il primo anno di Luis Alberto o di Caicedo. Sono giocatori nuovi, vengono da un’altra cultura. La piazza deve avere pazienza, lui ha bisogno di fiducia. Sono sicuro che ci darà una grande mano, sono convinto che darà i frutti sperati”. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico della Lazio Simonehacosì in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa:“Con il presidente ci siamo sentiti, non c’è nessun problema fra di noi. Era un po’ deluso per la sconfitta a Milano . Per quanto riguarda il, troveremo un accordo senza nessun problema.Cosa ci è mancato nelle ultime uscite? In determinate partite, come con il Milan, devi commettere zero errori. Con il Napoli siamo stati meno belli ma abbiamo concesso poco”. Muriqi?“In questi anni ci siamo già passati con altri giocatori: mi viene in mente il primo anno di Luis Alberto o di Caicedo. Sono giocatori nuovi, vengono da un’altra cultura. La piazza deve avere pazienza, lui ha bisogno di fiducia. Sono sicuro che ci darà una grande mano, sono convinto che darà i frutti sperati”. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo ...

