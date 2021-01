Commercio: al via i saldi, in zona rossa. Incassi ridotti di 1 miliardo, le stime di Confcommercio (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli acquisti in saldo, secondo i commercianti, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro Leggi su firenzepost (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli acquisti in saldo, secondo i commercianti, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro

FirenzePost : Commercio: al via i saldi, in zona rossa. Le stime di Confcommercio - JohnHard3 : Brexit, la Gran Bretagna è fuori dal mercato unico europeo. Cosa cambia per commercio, viaggi, lavoro, studio e tar… - NWaber : RT @antonluca_cuoco: In questo #1gennaio #2021 al via il trattato di libero commercio per 54 paesi africani. È l’African Continental Free T… - QuinziUgo : RT @antonluca_cuoco: In questo #1gennaio #2021 al via il trattato di libero commercio per 54 paesi africani. È l’African Continental Free T… - antonluca_cuoco : In questo #1gennaio #2021 al via il trattato di libero commercio per 54 paesi africani. È l’African Continental Fre… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio via Commercio: al via i saldi, in zona rossa. Incassi ridotti di 1 miliardo, le stime di Confcommercio Firenze Post Covid, la Regione proroga gli sconti fino al 14 gennaio

La Regione ha prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, le vendite promozionali. La richiesta è arrivata dalle associazioni di categoria e anche dai singoli commercianti, per l’impatto delle ...

Case popolari, un impegno lungo un secolo

Nel 1920 nasceva lo Iacp di Ferrara, oggi diventato azienda per la casa Acer con 13mila utenti. Quest’anno i festeggiamenti ...

La Regione ha prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, le vendite promozionali. La richiesta è arrivata dalle associazioni di categoria e anche dai singoli commercianti, per l’impatto delle ...Nel 1920 nasceva lo Iacp di Ferrara, oggi diventato azienda per la casa Acer con 13mila utenti. Quest’anno i festeggiamenti ...