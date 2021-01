Carlo Conti e il 2020 disastroso | ecco il saluto commovente

Leggi su kronic

(Di sabato 2 gennaio 2021)negli ultimi mesi ha fatto molto preoccupare i fan per condizioni precarie di salute.ildel conduttore al(Instagram)è uno dei volti più popolari del piccolo schermo italiano, famosissimo per le trasmissioni come “L’Eredità”, “La Corrida” e “Tale e Quale Show”. Poco tempo fa ci è giunta l’indiscrezione: il noto conduttore positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. Nonostante la vicenda sia andata per il meglio, il conduttore della Rai ha voluto precisare: “Ragazzi per pochissimo non è successo un dramma, dovete stare attenti“. Leggi anche ->il traditore:il retroscena che distrusse il suo ...